Treize films en compétition officielle au Festival international du cinéma d'auteur de Rabat

Treize films sont en lice dans le cadre de la 22ème édition du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat qui se tiendra du 27 octobre au 4 novembre avec la participation du cinéma suédois comme invité d'honneur. Le jury présidé par le réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi départagera treize films issus de plusieurs pays lors de la compétition officielle de cette édition, indique un communiqué des organisateurs. Le choix de la Suède comme invitée d'honneur est une reconnaissance envers la contribution du cinéma suédois au septième art mondial, relève le communiqué, notant que six films seront projetés dans le cadre d'un hommage spécial au réalisateur suédois Roy Andersson.

Le festival rendra aussi hommage aux actrices marocaine et égyptienne Amal Ayouch et Raja Jadaoui, au metteur en scène Faouzi Bensaïdi, le président du jury de cette édition, ainsi qu’au réalisateur libanais Christian Ghazi.

Le cinéma arabe sera, quant à lui, représenté par le cinéaste tunisien Férid Boughedir avec son film "Zizou", l'Algérien Hassan Ferhani pour son film "Dans ma tête un rond-point" et l’Egyptien Tamer El Said avec son film "In The Last Days Of The City".

Le cinéma marocain sera représenté, pour sa part, par le film "Mimosas, la voie de l'Atlas" réalisé par Oliver Laxe, précise la même source. Plusieurs productions internationales seront à l'affiche de la compétition officielle, notamment les films "Daughter" de Reza Karimi (Iran), "La chaleur jaune" de Fikrat Rayhan (Turquie), "House of Others" de Rusudan Glurjidze (Géorgie), "Falling" de Marina Stepanska (Ukraine), et "La Terre et l'Ombre" du réalisateur colombien César Augusto Acevedo.

Il est à rappeler que le coup d'envoi de la 22ème édition du Festival sera donnée avec la projection du dernier film du réalisateur Faouzi Bensaïdi ''Volubilis'' qui avait déjà ouvert la dernière édition du Festival international du film la Mostra de Venise, tenue du 30 août au 9 septembre dernier.