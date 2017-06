Transfert de Pogba : Manchester United blanchi, procédure contre la Juve

La Fifa a blanchi Manchester United dans le transfert de Paul Pogba, mais a ouvert une procédure contre la Juventus Turin, son club d'origine, a indiqué mercredi la Fédération internationale.

"Une procédure disciplinaire a été ouverte contre la Juventus Turin", a indiqué la Fifa dans un communiqué, précisant que "aucune procédure n'a été ouverte contre Manchester United".

Début mai, la Fifa avait indiqué avoir demandé des renseignements à Manchester United sur le transfert de l'international français du club italien vers le club anglais, transfert le plus cher de l'histoire, supérieur à 100 millions d'euros.

L'agent de Pogba, Mino Raiola, qui aurait perçu 49 millions d'euros dans le transfert, est soupçonné de conflit d'intérêts dans cette opération, en étant à la fois l'agent de la Juventus, de Manchester et du joueur.

Au total, selon le site français Mediapart qui citait en mai des documents Football Leaks, "Pogba a coûté en réalité 127 millions d'euros à Manchester United dont 49 millions ont atterri dans les poches de Raiola, et seulement 78 millions dans les caisses de la Juve".

Selon le site d'investigation, Raiola "ne semble pas avoir déclaré à Manchester qu'il travaillait aussi pour la Juventus", ce qui est interdit par la réglementation anglaise.