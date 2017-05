La sélection sénégalaise des moins de 16 ans a remporté, dimanche, la 8ème édition du Tournoi international Moulay El Hassan de basketball, organisée par l'Union sportive de Touarga (UTS) du 12 au 14 mai à Rabat.

Les cadets sénégalais, engagés pour la première fois dans cette compétition, ont battu en finale le club de Malaga sur le score de 80 à 44 au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Pour atteindre la finale, le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire (74-42) alors que Malaga s'est imposé face à la sélection marocaine cadets (58-56).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique du tournoi, Yacir Jaouad, a indiqué que cette compétition, dont les sept premières éditions étaient réservées aux minimes, gagne en notoriété au fil des éditions et a livré cette année un spectacle de haute facture rehaussé par la participation des meilleurs basketteurs cadets d'Afrique, d'Europe et du Maroc.

Ce tournoi offre à la direction technique nationale l'occasion de détecter les joueurs promis à un bel avenir en équipe nationale du fait que sur les dix équipes en lice, 60 basketteurs sont marocains.

Le club de Malaga confirme le grand potentiel de l'école espagnole leader en Europe et dans le monde, a-t-il relevé.

Plusieurs équipes ont disputé cette édition: Côte d'Ivoire, Sénégal, France, Espagne, la sélection nationale cadets, la sélection Ligue Sahara Oued Noun, l'Académie TIBU Casablanca et le club organisateur UTS.

La cérémonie de clôture de cette compétition s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, du présient de la Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB), Mostapha Aourach et du président de l'UTS, Abdelhadi Boudalfa.

Organisée en collaboration avec la FRMBB et la Ligue du centre, cette compétition s'est déroulée dans les salles Abderrahmane Bouanane et Stade Marocain de Rabat.