La 5ème édition du Tour international de la Marche Verte Abidjan-Laâyoune se déroulera du 30 octobre au 10 novembre 2017, indique le Club Royal Moto organisateur de la compétition.

Programmée à l'occasion du 42ème anniversaire de la Marche Verte, cette édition prendra son envol depuis la capitale ivoirienne Abidjan en passant par le Sénégal, la Mauritanie et le Mali avec au programme plusieurs activités sociales et caritatives, précisent les organisateurs dans un communiqué parvenu à la MAP. Le comité d'organisation de la compétition tiendra une conférence de presse samedi 13 mai à partir de 15h00 au Centre international de conférences Mohammed VI de Skhirat pour dévoiler les aspects logistiques et techniques du Tour 2017 qui réunira plusieurs nations étrangères.

Cette conférence sera également l'occasion pour le président du Club Royal Moto, Hicham Bennani, de dresser le bilan des réalisations du club lors des six dernières années.