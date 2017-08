Tour d’Europe des Marocains : Hakim Ziyech et Zakaria Labyad, les joueurs les plus en vue

Contrairement à la géographie du pays, la courbe de l’encéphalogramme décrivant les performances des joueurs marocains aux Pays-Bas, n’était pas dépourvue de reliefs. Cette deuxième journée d’Eredivisie fut prolifique pour plusieurs d’entre eux. Dans la rencontre qui a opposée, PEC Zwolle au Sparta Rotterdam (1-1), Younes Mokhtar, présent sur la pelouse au coup d’envoi, a ouvert son compteur buts et le score à la 13ème minute. Son acolyte, Younes Namli a quant à lui subi le coaching de son entraîneur, au terme d’une terne prestation, peu après l’heure de jeu. Au classement général, le club fondé en 1904 dans le quartier d'Assendorp à Zwolle est 6ème avec 4 points.

Une centaine de kilomètres plus à l’ouest, au Johan Cruyff Stadium (Ex- Amsterdam Arena), Hakim Ziyech a été l’instigateur de la victoire de l'Ajax Amsterdam face au FC Groningen (3-1), en même temps qu’il a prouvé à ceux qui en doutaient, qu’il n’avait pas la tête ailleurs. Au terme d’un match plein, aussi bien dans la durée de jeu que dans la prestation, le gaucher a offert l’ouverture du score à Klaas Huntelaar (38’), avant de doubler la mise quelques minutes plus tard d’une superbe frappe croisée du gauche, à ras de terre. De l'autre côté du terrain, Mimoun Mahi a été aligné d'emblée, avant de céder sa place à son compatriote Oussama Idrissi, auteur de l'unique but des visiteurs (58e).Au classement général, le club de la capitale remonte à la 9e place (3 pts), alors que le FC Groningen stagne au 12e rang (1 pt).

Dans la ville très dynamique d’Ultrecht, à l’image de son match, Zakaria Labyad a encore une fois envoyé un message au sélectionneur, sur son état de forme contre Willem II (2-0). Faisant partie du 11 titulaire, le milieu de terrain marocain a ouvert le score d’entrée de jeu pour les locaux (2’), synonyme de son premier but de la saison. Deux de ses compatriotes ont eux aussi pris part à cette rencontre, à savoir, Yassin Ayoub et Bilal Ould-Chikh. Grâce à ce succès, le FC Utrecht occupe désormais la deuxième place du tableau de classement avec 6 points.

Marouane Dacosta, a récemment rejoint, la Süper Lig turque, nouvel eldorado des joueurs marocains, après 66 matchs en 2 ans sous les couleurs du club grec de l’Olympiakos. Après avoir débuté sa nouvelle aventure par une victoire lors de la journée inaugurale, le natif de Saint-Max, en France, n’a pu empêcher la première défaite de son nouveau club L’Istambul BB, sur le terrain du Kardemir Karabukspor (1-3), en dépit d’un match complet de sa part.

Fraîchement prêté au SM Caen par le champion de France en titre, l’AS Monaco, Youssef Ait Bennasser a étrenné sa nouvelle tunique, dimanche après-midi à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1. Au terme d’une prestation solide et appliquée, le milieu défensif marocain a grandement participé à une victoire historique, puisque cela faisait près de 26 ans que Caen n'avait pas gagné à Lille, en 17 déplacements (3 nuls, 12 défaites). Le club normand s'était déjà imposé le 26 octobre 1991 (2-1) et remonte grâce à ce succès à la 13ème place au classement, après avoir aligné deux défaites depuis le début de la saison.

En Premier League, l’inquiétude plane toujours sur l’avenir de Sofiane Boufal dans le Hampshire, sur la côte sud de l’Angleterre. Le virevoltant ailier marocain n’a foulé la pelouse que 19 minutes lors de la première journée contre les Gallois de Swansea City. Et ce week-end, il a assisté du banc de touche à la victoire de son club de Southampton face au londonien de West Ham United (2-1), lors de la seconde journée. Le Chilien, Mauricio Pellegrino, qui a pris la relève du Français, Claude Puel, démis de ses fonctions en juillet et à l’origine de la venue de Soufiane Boufal, a fait le choix de titulariser l’Anglais Nathan Redmond aux dépens du Marocain. Une situation qui pose un problème de rythme, au vu des échéances proches qui attendent Soufiane Boufal, en l’occurrence, la double confrontation contre le Mali.