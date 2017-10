Touhami et Marjane s’illustrent au Sahara Golf Kuwait Championship

Disputé du 16 au 18 octobre dans le cadre du Mena Tour (Middle East and North Africa Tour), le Sahara Kuwait Championship a permis à deux des joueurs du Team de l’Association du Trophée Hassan II de se mettre en valeur.

En effet, Yassine Touhami et Ahmed Marjane en jouant respectivement -3 (69-68-70) et +1 (69-71-71) de ce Par 70 et en se classant 18ème et 34ème d’un tournoi qui réunit les meilleurs joueurs du Mena Tour (Lee Corfield, Tyler Hogarty ou Luke Joy entre autres) ont parfaitement rempli leur contrat.

C’est l’Ecossais Robert McIntyre qui a remporté le tournoi avec 65-66-65 : 196 -14 sous le Par.

Il convient de rappeler que dans le cadre des 16 épreuves du Mena Tour et à l’initiative de la F.R.M.G., deux épreuves du Mena Tour ont été organisées au Maroc cette année : le 14 mars au Palmeraie Open où Younès El Hassani s’est classé 4ème et le 18 mars au Royal Golf d’Anfa Mohammedia Open où Ahmed Marjane a terminé 2ème à -7.

Ahmed Marjane qui s’était classé l’an dernier 61ème avec 2.267 points dans l’Ordre du Mérite du Pro Golf Tour Allemand occupe cette année la 29ème place avec 7.289 points. Cela, tout comme les derniers résultats au Koweit, illustre les progrès constants du team de l’A.T.H.