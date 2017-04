Tomber de rideau du Festival universitaire du patrimoine des civilisations à Mohammedia

C’est avec des spectacles de musique, de poésie et de chants originaux et une conférence donnée par la ministre conseiller à la Francophonie du Président sénégalais, Mme Penda Mbow, que se sont terminées, samedi à Mohammedia, les activités de la 4-ème édition du Festival universitaire du patrimoine des civilisations.

Ce festival (21-29 avril), dédié à la promotion et la célébration de la diversité et des spécificités culturelles de chacun des pays associés représenté par ses étudiants à l'Université Hassan II de Casablanca, a tenu toutes ses promesses, a souligné le président de l'Université Driss Mansouri. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de cette 4ème édition, organisée par l'Université Hassan II en partenariat avec la Fondation des Cultures du monde et la Confédération des étudiants et stagiaires africains au Maroc (CESAM), M.Mansouri a ajouté que cette manifestation se veut un espace de dialogue entre les étudiants marocains et étrangers et de promotion de l'interculturalité et de la coopération internationale.

Pour sa part, le président de la Fondation des Cultures du monde, Driss Alaoui Mdaghri a souligné que cette manifestation témoigne de l'ouverture de l'Université Hassan II sur son environnement socioéconomique, notant que l'art et la culture jouent un rôle majeur dans l’épanouissement et l'ouverture d'esprit de l'étudiant. L'historienne et ministre conseiller à la Francophonie du Président sénégalais, Mme Penda Mbow, a saisi cette occasion pour appeler à la valorisation du patrimoine culturel africain, comme étant une richesse commune à développer. Mettant l'accent sur l’africanité de l'histoire et les différentes facettes de la culture africaine, l'historienne sénégalaise a plaidé pour le patrimoine africain en tant qu’élément essentiel de la civilisation universelle. Au menu de ce festival initié sous le thème "L'identité du patrimoine africain au cœur de la civilisation mondiale", avec comme invité d'honneur le Sénégal, figuraient des animations musicales, des représentations chorégraphiques, des expositions d'objets d'art ainsi que des défilés d'habits traditionnels de chaque pays participant. Le tout présenté dans un cadre festif en présence des représentants de l'autorité locale, des élus et des responsables des différents établissements relevant de l'Université. L'objectif étant de promouvoir les valeurs de fraternité et de solidarité et de consolider les fondamentaux de l'intégration.

L'Université Hassan II compte 1.900 étudiants étrangers représentant 50 nationalités, dont une quarantaine de communautés africaines. Le patrimoine étant un facteur d'intégration par excellence, l'organisation d'un tel événement contribue à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel qui a une place incontournable dans le développement économique et social et à travers lequel on touche à l'éducation, la transmission des savoirs tout en favorisant le dialogue culturel et l'ouverture sur l'Autre, selon les organisateurs.

C'est un carrefour de rencontre, de dialogue, de fraternité et de partage entre les étudiants marocains et étrangers, pour l'amélioration du cadre de leur vie estudiantine.