Tirage à fortune diverse pour nos deux représentants en coupes africaines

Nos deux représentants en compétitions africaines n’ont pas été gâtés par le sort. Aussi bien le WAC que le FUS auront à suer corps et âme pour une place au soleil. C’est ainsi qu’en Ligue des Champions d'Afrique de football, le Wydad de Casablanca a hérité, au terme du tirage au sort effectué, mercredi, au Caire, du groupe D avec des adversaires qui ne sont plus à présenter tels le Al Ahly d'Egypte, le Coton Sport du Cameroun ou le club zambien de Zanaco, un client que les Rouges ne connaissent que trop bien. Pour rappel, les Wydadis s'étaient qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions en éliminant les Gabonais de FC Monana aux tirs au but (5-4 tab, temps réglementaire et prolongations 1-0), après que le match aller disputé à Casablanca fut remporté au même score par les Rouge et blanc.

En Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le FUS de Rabat aura du mal à s’extraire du groupe A. Le FUS, vainqueur de la Coupe de la CAF en 2010, y côtoiera un grand favori, le Club africain de Tunisie et de sérieux challengers à l’image de Rivers United du Nigeria et Kampala City d'Ouganda.

Les R’batis s’étaient qualifiés pour la phase de groupes de cette compétition en éliminant in extremis leur voisin de palier et non moins compatriote le MAS en huitièmes de finale bis (aller 2-1, retour 1-1).



Composition des groupes

Ligue des Champions

Groupe A

Etoile du Sahel (Tunisie), El Hilal (Soudan), El Merreikh (Soudan) et Ferroviario Beira (Mozambique).

Groupe B

Zamalek (Egypte), USM Alger (Algérie), Ahli Tripoli (Libye), Caps United (Zimbabwe).

Groupe C

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Espérance Tunis (Tunisie), AS Vita (Congo) et Saint-George (Ethiopie).

Groupe D

Al Ahly (Egypte), Wydad Athletic Club (Maroc), Coton Sport (Cameroun) et Zanaco (Zambie).

Coupe de la CAF

Groupe A

FUS Rabat (Maroc), Club Africain (Tunisie), Rivers United (Nigeria) et Kampala City (Ouganda).

Groupe B

CS Sfaxien (Tunisie), Platinum Stars (Afrique du Sud), Mouloudia Club Alger (Algérie) et Mbabanwe Swallows (Swaziland).

Groupe C

Zesco United (Zambie), Recreativo do Libolo (Angola), Al Hilal Elobeid (Soudan) et Smouha (Egypte).

Groupe D

TP Mazembe (RD Congo), Supersport United (Afrique du Sud), Horoya AC (Guinée) et CF Mounana (Gabon).