"Think Made in Morocco" dresse le bilan de ses deux ans d'existence

Le think tank "Think Made in Morocco" vient de rendre public le bilan de ses deux années d'existence à travers la publication d’un premier rapport de ses travaux qui fait la synthèse de l’ensemble de ses réunions tenues entre 2015-2017.

Dans ce rapport, le think tank affirme avoir abordé les différents enjeux traités dans les réunions thématiques qu’il a tenues à partir des résultats de leurs travaux. Le rapport apporte des éléments de perspective dans un cadre de prolongement des réflexions engagées, en s’appuyant, notamment sur les études, rapports et analyses d’organismes nationaux et internationaux qui ont traité de la thématique "Made in". Articulé en trois parties, le rapport traite en premier l’axe "Made in Morocco et marque Maroc : caractéristiques et interactions", aborde en second lieu les "enjeux centraux d’un label Made in Morocco" et enfin les actions à entreprendre pour promouvoir le made in Morocco.

Le think tank propose en dernier lieu les principales recommandations à même de valoriser le label made in Morocco en tant qu’atout compétitif de l’offre nationale adressée au marché mondial, rapporte la MAP.

Il préconise à cet effet, la mise en place d’une stratégie nationale de marque, le développement d’un écosystème de soutien aux entreprises à fort potentiel à l’export, la promotion de la collaboration entre les grands groupes et les TPME, la mise en valeur du made in Morocco à travers sa définition et la réglementation de ses conditions d’octroi ainsi qu’une approche qualité pour monter en gamme.

Le think tank recommande également la promotion du made in Morocco sur le marché domestique, l’unification et la structuration de la communication autour du made in Morocco, l’utilisation du soft power comme levier de promotion du label Maroc et la contribution au renforcement de la marque en Afrique. Créé en décembre 2015, "Think Made in Morocco" se veut un espace de réflexion sur les moyens de valoriser la production nationale en tant qu’atout décisif pour l’offre exportable du Maroc. Il a organisé jusqu’à présent sept réunions axées sur des thématiques diverses liées particulièrement au rôle de l’industrie, du soft power, des entreprises championnes et des MRE dans la promotion du made in Morocco.