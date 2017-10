Tétouan accueille le 3ème Festival international des écoles de cinéma

La ville de Tétouan accueillera, du 20 au 24 novembre prochain, la 3ème édition du Festival international des écoles de cinéma (FIDEC), avec au programme une panoplie d'activités riches et variées. Organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan et l'Association Bidayat, cet événement culturel vise à promouvoir les œuvres des jeunes créateurs issus d'écoles de cinéma, d'universités ou d'instituts de formation aux métiers de l'image à travers le monde, indique un communiqué des organisateurs. Le Festival est initié avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM) et en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Ce rendez-vous cinématographique, qui coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire du début des activités cinématographiques au sein de la Faculté, entend s'ériger en une plateforme d'échange de connaissances et d'expériences entre les jeunes amateurs du 7ème art et un tremplin pour une carrière dans le domaine, ajoute le communiqué.

35 films participent à la compétition officielle et seront départagés par le jury de cette troisième édition. Par ailleurs, un hommage sera rendu à deux personnalités arabe et européenne en reconnaissance de leur dévouement dans l'enseignement du cinéma et à deux grandes écoles européennes. Des ateliers de formations à l'art du cinéma sont également prévus au profit des étudiants.

Selon la même source, le laboratoire de recherches cinématographiques et audiovisuelles Labrega situé dans l'enceinte de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan, a œuvré tout au long des 30 dernières années à faire du cinéma un axe de recherche prioritaire et un domaine de spécialité reconnu à l'Université Abdelmalek Esaâdi, via les différents cycles de formation que celle-ci propose.