Test batave pour le Onze national

Le Onze national donnera la réplique, aujourd’hui à partir de 17h30 au Grand stade d’Agadir, à son homologue néerlandais pour le compte d’un match amical entrant dans le cadre des préparatifs des deux sélections aux prochaines échéances officielles.

Un troisième match test face à un adversaire européen pour l’EN sous la conduite du sélectionneur national Hervé Renard après avoir joué l’Albanie et la Finlande. De même qu’il s’agit de la troisième rencontre amicale post-CAN 2017 que disputera la sélection marocaine après les confrontations contre le Burkina Faso et la Tunisie, soldées d’ailleurs sur des victoires des partenaires de Karim El Ahmadi.

Il est vrai que les Oranje traversent une mauvaise passe et peinent actuellement à s’imposer sur la scène européenne, mais ils demeurent tout de même un sacré client, ce qui permettra au staff technique national de juger les internationaux convoqués pour cette partie devant un sparring-partner précédé par son aura. Ce sera le troisième face-à-face entre les deux teams, sachant que le premier remonte au Mondial US de 1994 et le second a été à titre amical en 1999 en Hollande.

L’équipe nationale, sans Hakim Ziyech qui a décliné la convocation du coach ou encore Mehdi Benatia retenu avec la Juve qui disputera samedi prochain la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, aura à cœur de produire un match plein et de convaincre à l’approche du match officiel contre le Cameroun.

En stage de concentration depuis le 25 courant à Agadir, la sélection marocaine cherche à peaufiner les réglages selon un programme comprenant une séance par jour en raison du mois de Ramadan. Pour cette rencontre et celle du Cameroun, Hervé Renard a fait appel à 26 joueurs dont deux néophytes, en l’occurrence Yassine Ayoub et Mimoun Mahi qui portent respectivement les couleurs des clubs bataves d’Utrecht et de Gronighen. Un match particulier non seulement pour ces deux bleus mais également pour d’autres éléments dont le pays d’accueil est les Pays-Bas, à l’instar des frères Amrabat, Noureddine et Soufiane, ainsi que Karim El Ahmadi qui vient d’être sacré par le talk-show Voetbal Inside meilleur joueur de l’année en Eredivisie.

Bref, le match contre la sélection néerlandaise doit être exploité à bon escient en perspective de la virée du côté de Yaoundé où le Onze national sera certainement attendu de pied ferme, le 10 juin au stade omnisports Ahmadou Ahidjo, par son homologue camerounais, et ce pour le compte de la première journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, sachant que cette poule renferme aussi l’équipe nationale du Malawi adversaire de l’EN fin mars 2018.

Mais bien avant ce match, la prochaine échéance officielle du Onze marocain est prévue pour le 28 août prochain contre le Mali dans le cadre de la troisième manche du groupe C des éliminatoires du Mondial 2018. Lors des deux premières rencontres de cette poule, l’EN s’est contentée de nuls blancs, en déplacement contre le Gabon et à domicile face à la Côte d’Ivoire.