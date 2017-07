Terminator : James Cameron prépare une nouvelle trilogie

Alors qu'il se prépare à tourner les quatre suites d'Avatar, James Cameron s'apprête également à ressortir Terminator 2 en 3D sur les écrans du monde entier et notamment ceux du Maroc, où le film sera de nouveau visible le 14 septembre. Une ressortie qui ne marquera cependant pas les adieux du cinéaste à la saga qui lui a permis de révolutionner les effets spéciaux en 1991.

Dans une interview accordée au site australien news.com, il confie avoir encore de la suite dans les idées. "La question est : 'La franchise est-elle arrivée en bout de course ou peut-elle être rafraîchie ? Peut-elle encore être pertinente aujourd'hui, alors que notre monde arrive à ce qui relevait de la science-fiction dans les deux premiers films ?'", explique le papa du T-800. "Nous vivons dans un monde de drones Predator, de surveillance, de données massives et d'intelligence artificielle émergente." "Je suis donc en discussions avec David Ellison : il détient les droits de la franchise dans le reste du monde alors que ceux des Etats-Unis me reviendront dans un an et demi selon la loi américaine, donc nous discutons de ce que nous pouvons faire. En ce moment, nous penchons vers un arc narratif s'étalant sur trois films pour réinventer [la saga]."

Avec Arnold Schwarzenegger ? Selon James Cameron, l'acteur pourrait être impliqué "à un certain niveau", mais l'idée serait surtout d'introduire de nouveaux personnages.

Il va donc sans dire que les acteurs de Genisys (Emilia Clarke et Jason Clarke en tête) ne seront pas de retour, et il se pourrait que le prochain volet (et premier de la nouvelle trilogie potentielle) soit mis en scène par Tim 'Deadpool' Miller, annoncé en négociations avec James Cameron en janvier dernier, pour mettre en pratique la célèbre réplique de Terminator 2 : "Il n'y a pas de destin, mais ce que nous en faisons."