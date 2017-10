Taylor Swift lance son propre réseau social sur mobile

Taylor Swift débarque dans le monde des applications. La chanteuse a annoncé récemment le lancement prochain de son application The Swift Life, développée spécialement pour ses fans. Dans une courte vidéo de présentation, Taylor Swift présente cette nouvelle plateforme sociale qui va donner la possibilité aux Swifties du monde entier d'échanger entre eux et avec la chanteuse.

Ceux qui téléchargeront The Swift Life pourront profiter d'images et de vidéos inédites, pourront poster leurs propres photos et les partager avec leurs amis, les fans et bien sûr Taylor Swift.

Les plus actifs d'entre eux pourront même espérer un "like" ou un commentaire de la chanteuse sous leurs publications, avec des "Taymojis", des emojis à son effigie. Taylor Swift a défini l'application comme "un espace créatif, inclusif et axé sur la communauté pour permettre aux utilisateurs de mieux communiquer les uns avec les autres".

The Swift Life est développée par Glu Mobile, qui a déjà réalisé l'application de Kim Kardashian. Si aucune date officielle de lancement n'est prévue, ce nouveau réseau social devrait arriver sur les plateformes de téléchargement à la fin de l'année 2017.