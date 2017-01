Taraneh Alidoosti boudera les Oscars pour protester contre Trump

Taraneh Alidoosti, la vedette féminine du film iranien "Le Client" nominé aux Oscars, a annoncé jeudi qu'elle boycotterait la cérémonie de remise des récompenses, en mars à Hollywood, pour protester contre le projet de Donald Trump d'interdire aux ressortissants de pays musulmans d'émigrer aux Etats-Unis. Pour Taraneh Alidoosti, actrice de 33 ans née à Téhéran, pareille mesure est de nature raciste.

"L'interdiction de visas que veut imposer Trump aux Iraniens est raciste. Peu importe que ce soit un événement culturel, je n'assisterai pas à la remise des Oscars 2017, en signe de protestation", a-t-elle écrit sur Twitter. Le président républicain doit prendre des mesures dans les prochains jours pour réduire l'immigration légale, en divisant par deux, à 50.000, le nombre de réfugiés autorisés à entrer aux Etats-Unis chaque année et en bloquant l'émission de visas pour les personnes en provenance de certains pays musulmans d'Afrique et du Proche-Orient (Syrie, Soudan, Somalie, Irak, Iran, Libye et Yémen). "Le Client", du réalisateur iranien Asghar Farhadi, figure dans la liste des films nominés pour l'Oscar du meilleur film étranger, et a déjà raflé plusieurs prix dans des festivals de cinéma, à Cannes, Chicago et Munich. Taraneh Alidoosti a joué dans plusieurs autres films d'Asghar Farhadi -- "La Fête du feu", "A propos d'Elly", ou encore "Les Enfants de Belle Ville". Elle joue aussi dans une série télévisée iranienne qui a connu un certain succès populaire, Shahrzad.