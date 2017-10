Tanger accueille le deuxième centre “Dar Al Moukawil” d'Attijariwafa bank

Le groupe Attijariwafa bank a inauguré récemment à Tanger, son deuxième centre "Dar Al Moukawil", une initiative dédiée à l'accompagnement des Très petites entreprises (TPE) qui vient enrichir les services de la plateforme web Daralmoukawil.com lancée il y a plus d'un an.

Après l'ouverture d'un premier centre à Aït Melloul, le groupe bancaire confirme, à travers cette deuxième structure, sa volonté de contribuer activement à l'encouragement de l'entrepreneuriat et à l'accélération de la croissance des TPE, en raison de leur rôle important dans la dynamisation de l'économie nationale et la création d'emploi.

En effet, rapporte la MAP, ce projet de développement s'inscrit dans un programme ambitieux couvrant plusieurs villes du Royaume en vue de renforcer le soutien aux TPE. Il se propose comme centre d'expertise, d'accompagnement et de conseil, notamment pour la création de l'entreprise, le développement de projets, l'accès aux marchés ou encore l'activation des mécanismes de l'État dédiés au soutien des TPE. Dans une allocution de circonstance, le PDG d'Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani a souligné que les petites entreprises constituent le véritable socle du tissu économique marocain et sont, à plusieurs titres, au cœur d'enjeux cruciaux pour le pays, de par leur nombre mais aussi à travers leur rôle essentiel dans le combat contre le chômage des jeunes.

A ce titre, M. El Kettani a fait état de plusieurs millions d'unités qui opèrent dans l'ensemble des secteurs de l'économie nationale avec un ancrage profond dans tous les territoires qu'ils soient urbains ou ruraux, ce qui explique que des millions de foyers vivent directement ou indirectement du labeur quotidien de ces petites entreprises.

D'autre part, "la création de son propre emploi devient, aujourd'hui, un véritable enjeu social pour le Maroc, sachant que les structures classiques ne peuvent absorber et intégrer toute cette jeunesse talentueuse qui arrive, chaque année, sur le marché du travail", a-t-il affirmé, soulignant que les petites entreprises, de par leur agilité et leur dynamisme, commencent à devenir des vecteurs non négligeables de l'innovation. Il a, dans ce cadre, mis en exergue la vision éclairée du Maroc qui, depuis plusieurs années, a fait du développement et de la modernisation des petites entreprises une véritable priorité nationale, précisant que plusieurs programmes d'accompagnement et de soutien ont vu successivement le jour pour ériger un cadre véritablement propice à l'entrepreneuriat.

Le PDG d'Attijariwafa bank a affirmé que le groupe, étant conscient du rôle que jouent ces structures, a mis en place un dispositif novateur en direction des petites entreprises, qui consiste à mettre à la disposition de ses clients une offre de produits et services riche et adaptée à leurs besoins, en plus de la mise en place d'une politique de proximité et des facilités de financement.

Malgré ce dispositif, les petites entreprises connaissent toujours un certain nombre de difficultés et de défis, dont un manque patent d'informations, un niveau de formation parfois limité et l'absence d'organisation en réseau, a-t-il fait remarquer, ajoutant que pour répondre à ces nouvelles attentes, le groupe a engagé une nouvelle génération de services non financiers qui s'est, d'abord, matérialisée par le lancement en 2016 de la plateforme digitale daralmoukawil.com spécialisée dans la formation, l'information et la mise en relations, et ensuite par la création d'une série de centres "Dar Al Moukawil" à travers le Royaume, dont d'autres verront le jour d'ici fin 2017. En effet, ces nouveaux centres offrent des espaces d'information dédiés (bibliothèques de guides thématiques et informations utiles sur bornes digitales et tablettes). Ils sont également dotés d'espaces offrant des formations et des séminaires thématiques à fréquence quotidienne et un espace technologique doté d'automates de libre-service bancaire et de bornes interactives.