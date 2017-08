Tanger à l’heure du 3ème Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de kick-boxing

La 3e édition du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de kick-boxing aura lieu, le 5 août à la salle Ziaten à Tanger, avec au menu 18 combats qui opposeront plusieurs champions du monde de différents pays, ont annoncé mercredi les organisateurs. Organisée par la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thai forms, savate et autres sports assimilés, en coopération avec la Fondation Fight League et la Ligue du Nord, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette compétition sportive internationale connaîtra la participation de plusieurs stars mondiales de cette discipline représentant les Pays-Bas, la Turquie, l'Algérie, le Suriname et la Thaïlande, outre le Maroc, pays organisateur, ont-ils précisé. L'affiche de la soirée opposera le Marocain Mohamed Mezouari, surnommé Mootje Hamicha, au Thaïlandais Thongchai Sitsongpeenong, un combat entre deux grandes stars de la Fight League, a affirmé le président du comité professionnel de la Fédération, Lahcen El Hilali, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du programme de cette compétition, devenue une étape du calendrier de l'Union internationale de kick-boxing suite au succès de ses deux premières éditions.

Selon lui, le combat Mezouari-Thongchai (76 kg), qui s'inscrit dans le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de kick-boxing, s'annonce explosif entre deux valeurs sûres du kick-boxing puisque les deux combattants sont considérés parmi les plus expérimentés et les plus couronnés de la discipline. Mezouari, qui joue pour la première fois au Maroc, a en effet réussi de belles prouesses ces derniers temps. Il a battu Hinata Watanabe au Japon, brillé au Kunlun fight et remporté le tournoi du KF 57 en battant Arman Hambaryan. Il a aussi atteint la finale du Kunlun fight 43 face à Sittichai. De son côté, Thongchai a battu des adversaires prestigieux comme Yodwicha, Damien Alamos, Youssef et Yassine Boughanem, Fabio Pinca, Samy Sana, Rungrawee, Fahmongkol.

Plusieurs autres combats sont à l'affiche de cette soirée, notamment celui qui opposera le Marocain Ilyas Chakir au Turc Ozcan Tayfun (72,5 kg). Ilyas Chakir a pris part à une série de combats professionnels en Thaïlande pour acquérir de l'expérience.

D'après le président de la Ligue du Nord, Mostapha Ghanam, cette compétition connaîtra également la participation de champions de la Ligue du Nord afin de leur permettre d'acquérir une expérience internationale dans cette discipline et de montrer que la région du Nord regorge d'autant de talents sportifs que les autres régions du Royaume, soulignant que cet évènement est une occasion idoine pour promouvoir le rayonnement international du Royaume et développer le secteur sportif national.