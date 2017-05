Talbi Alami : La FRMF a pris des mesures pour éviter toute tricherie ou manipulation des résultats des matchs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a affirmé que la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a pris des mesures préventives pour éviter tout cas de tricherie ou de manipulation des résultats des matchs.

Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers, présentée par le groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, sur l'encadrement et la protection du domaine sportif, M. Alami a souligné que parmi les mesures prises figurent la programmation des matchs simultanément, notamment lors des dernières journées de la saison sportive, pour éviter toute éventuelle manipulation des résultats, notant que la Fédération ne manquera pas de durcir les sanctions en cas de violation.

Le ministre a relevé que plusieurs rumeurs circulent concernant ce genre de pratiques, rappelant que la Fédération enquête sur toutes les questions relatives à ce sujet pour s’en assurer de la véracité précisant qu’en cas de faits avérés, elle renvoie l'affaire aux commissions compétentes, pour l'application des dispositions législatives stipulées par son conseil disciplinaire, notamment l'article 75 qui prévoit des sanctions allant jusqu'à la suspension à vie de l’exercice de toute activité en rapport avec le football.

Il a rappelé, dans ce sens, que le Royaume s’est engagé dans un grand chantier pour la réforme du secteur sportif à travers plusieurs initiatives, notamment le renforcement de son arsenal juridique, estimant toutefois que malgré les efforts déployés, ce secteur souffre encore de dysfonctionnement et de nombre de problèmes qui exigent du gouvernement un effort colossal.