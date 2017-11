Talaa Saoud Al Atlassi : Le peuple marocain entretient des liens historiques, affectifs et spirituels avec la Palestine

Le peuple marocain, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, entretient des liens historiques, affectifs et spirituels avec la Palestine qui se traduisent par la solidarité constante avec les Palestiniens en général et les Maqdissis en particulier, a affirmé le président de la Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Talaa Saoud Al Atlassi.

Intervenant lors d'un colloque organisé lundi soir au Caire, par la Commission égyptienne de solidarité avec le peuple palestinien en coopération avec l’Organisation de coopération afro-asiatique à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, il a exposé les différentes actions de l’Agence Bayt Mal Al-Qods en tant que bras opérationnel de la mise en œuvre des résolutions du Comité Al Qods portant sur la protection de la ville sainte, la préservation de son patrimoine civilisationnel et religieux et le soutien de la résistance des Maqdissis.

Les différents projets sociaux du Comité Al Qods ont un impact tangible sur la population dans les domaines de santé, d’éducation, de culture, d’urbanisme, de rénovation et d’affaires sociales, et ce, en application des Hautes instructions de S.M le Roi, Président du Comité Al Qods, a-t-il souligné.

Il a aussi mis en avant les différentes manifestations de solidarité du Maroc au niveau officiel et populaire avec le peuple palestinien, relevant la place de choix qu’occupe la cause palestinienne au coeur de l’ensemble des Marocains.

S'agissant des perspectives de la résolution de cette question à la lumière du contexte actuel dans le monde arabe, Talaa Saoud Al Atlassi a appelé à mutualiser les efforts et les capacités du monde arabe et transcender les écueils dressés par des forces extérieures devant l’unité arabe tels le terrorisme, les conflits armées et le séparatisme, citant dans ce sens les organisations séparatistes comme le Polisario, une pure création artificielle de l'Algérie, et les autres nébuleuses terroristes et mouvements séparatistes qui tentent de semer la discorde au sein de la nation arabe.

Il a fait savoir que les pays qui parrainent et soutiennent ces mouvements jouent avec le feu, au moment où la communauté internationale rejette le séparatisme comme en témoigne sa position quant à la question de l’indépendance de la Catalogne et du référendum sur l’indépendance du Kurdistan.

Evoquant toujours le fléau du terrorisme, l’activiste marocain a expliqué que certains mouvements terroristes sont à la solde de parties étrangères qui tentent d'entraver l’unité et le développement du monde arabe, faire perdurer le sous-développement et resserrer l'étau sur la cause palestinienne.

Talaa Saoud Al Atlassi, a, par ailleurs, appelé les Palestiniens à resserrer leur rang pour faire face à l’hégémonie israélienne, saluant dans ce sens les efforts égyptiens ayant abouti à la signature d’un accord de réconciliation palestinienne.

Dans la même ordre d’idées, l’écrivain et journaliste égyptien Mahmoud Morad a mis en avant les potentialités spirituelles, culturelles, géographiques, religieuses, sociales, historiques et stratégiques de la nation arabe, appelant à former un front commun contre les manœuvres visant à faire main basse sur la région et ses ressources.

Pour sa part, le représentant de l’ambassade de Palestine en Egypte Mohamed Khalid al-Az'ar, a passé en revue la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et l'instauration d'un État palestinien indépendant ainsi que les acquis réalisés à la faveur de l’autorité palestinienne, comme la proclamation de l’Etat de Palestine, la reconnaissance des Nations unies de l'Etat palestinien et la levée du drapeau palestinien au siège de l’ONU.