Tableau relevé pour la 14ème Semaine nautique internationale de M'diq

La 14ème édition de la Semaine nautique internationale de M'diq (SNIM) s'est ouverte, jeudi, à l’initiative du Royal Yacht Club de M’diq, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Cette manifestation sportive de dimension internationale, organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV), en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la préfecture de M’diq-Fnideq et la municipalité de M'diq, en partenariat avec l'ARIH Tétouan et le club nautique de Fuengirola CNF en Espagne, connaît par la participation de pratiquants des sports nautiques en provenance de 7 pays d'Afrique et d'Europe, à savoir l'Espagne, la France, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Italie, la Belgique en plus du Maroc.

La cérémonie d'ouverture, a été marquée par l'organisation de la traditionnelle course de barques à rames réservée aux pêcheurs de M'diq, qui a été couronnée par la remise des prix aux six vainqueurs ayant raflé les trois premières places. Il s'agit de Mohamed Akhoumach et Mohamed Marso (3ème place), Abdelilah Imrane et Adil Chabouk (2ème position), et Ali Maâdan et Mohamed El Bnay (1ère place).

A cela s'ajoute la remise du prix de la catégorie de course à la voile des hobie à Olivier Niang, du club Med de France.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Royal Yacht Club de M’diq, Ali El Younsi, a souligné que cet événement à caractère sportif, social et touristique, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Fête du trône, vise à promouvoir le sport nautique et à permettre aux sportifs marocains de connaître des écoles de renommée internationale et d'apprendre des expériences de concurrents de haut niveau, puisque la régate figure sur le calendrier de la Fédération internationale de voile (ISAF) pour la voile légère et sur le calendrier de la Fédération espagnole de voile pour les bateaux habitables.

Cette manifestation sportive, qui se poursuivra jusqu'à dimanche, ambitionne également de renforcer l'intérêt porté par les jeunes et les générations montantes au sport nautique, mettre en exergue les potentiels naturels et touristiques de la préfecture de M'diq-Fnideq, et de braquer les projecteurs sur le patrimoine civilisationnel et culturel de la région, et ce à travers une programmation riche et variée alliant pratique du sport professionnel et activités sportives ludiques, a-t-il précisé.

Cet événement, piloté par des arbitres internationaux, membres de l'ISAF, connaît également la participation de deux équipes composées de 16 personnes à besoins spécifiques du Maroc et d'Espagne.

Plusieurs disciplines sont ainsi programmées, dont des courses à barques à rames, de kayak, des régates de bateaux habitables et de la voile légère.

Le club nautique de Fuengirola (Espagne), coorganisateur de la 17ème traversée méditerranéenne (85MN) nommée "Ruta del Sol", participe activement à cette régate réservée aux bateaux habitables avec 4 à 8 équipiers par bateau dont le départ est prévu cette nuit du port de Fuengirola et l’arrivée le lendemain à M’diq, si le vent le permet.

L’épreuve phare de la semaine reste la régate côtière "Fête de la Coupe du Trône", marquée par la participation d'un nombre croissant de bateaux marocains y compris la Marine Royale marocaine, qui longe le littoral Fnideq-Martil, réservée aux bateaux habitables qui embellissent davantage Tamuda Bay avec des voiles de toutes les couleurs.

Au menu de cet événement figure également l'organisation d'une panoplie d’activités socio-éducatives, culturelles et touristiques, qui animeront le village SNIM installé sur la corniche, et d'une campagne de sensibilisation à la protection et à la préservation de l'environnement maritime.