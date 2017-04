Sur leur élan en Coupe Davis, El Amrani et Ahouda créent l’événement au GP Hassan II

Les tennismen marocains Reda El Amrani et Amine Ahouda sont parvenus, mardi, à accéder au second tour de la 33ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis qui se déroule, du 8 au 16 courant, sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA).

El Amrani s'est qualifié au détriment de l’Argentin Federico Delbonis, vainqueur de la 32ème édition. Il a remporté le premier set en ayant recours au Tie-break (7-6), sachant que l’Argentin a choisi de se retirer lors du deuxième set.

S’exprimant dans une déclaration à la presse, Reda El Amrani s’est dit satisfait de sa prestation lors de ce match, précisant qu'il s'est appuyé sur son service puissant et sa grande concentration.

Il a de même ajouté que cette victoire devait renforcer davantage sa confiance lors du prochain tour.

Quant à Amine Ahouda, il a signé une victoire méritée face à l’Espagnol, Marcel Granollers en s’imposant en deux sets (6-4, 6-4).

Dans une déclaration à la presse, le tennisman marocain a exprimé sa satisfaction quant à ce résultat, notant que ses efforts ont été bien couronnés par une première victoire lors de ce grand tournoi.

Il a à cet effet précisé que cette performance est le fruit d’intenses préparations, rappelant les derniers matchs de l’équipe nationale de tennis face à la sélection de la Lituanie pour le compte du premier tour du groupe II de la zone Europe-Afrique de la Coupe Davis.

Amine Ahouda a aussi exprimé sa détermination à continuer sur la même lancée lors des prochains tours.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition, initiée sous l’égide de la Fédération royale marocaine de tennis connait la participation de joueurs de haut niveau, dont 21 joueurs occupant entre la 24-ème et la 77-ème position au classement ATP.

Le vainqueur de ce tournoi en simple gagnera 250 points au classement mondial, contre 150 points pour le finaliste et 90 points pour les demi-finalistes.