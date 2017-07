Suprématie de l’athlétisme marocain aux Jeux de la Francophonie De l’argent pour l’EN de cyclisme

L'athlétisme marocain a consolidé jeudi sa présence en force sur le podium des primés, en réalisant une brillante performance lors des finales des épreuves de 1500 m (Messieurs) et (Dames) et des 5000 m (Messieurs), programmées dans le cadre de la 8è édition des Jeux de la Francophonie. Ainsi, dans les épreuves de 1500 m (Messieurs), les trois marches du podium ont été occupées, haut la main, par les athlètes marocains Fouad Akaam (médaille d’or), suivi respectivement de Brahim Gaazouzi qui a décroché l’argent, alors que la médaille de bronze est revenue à Hicham Ouldha.

Chez les dames, la victoire est revenue à Rabab Laarafi qui s’est adjugé la première place en décrochant le métal précieux, suivie en deuxième position par l’athlète Malika Aakaoui, alors que la troisième position est revenue Siham Hilali (médaille de bronze).

Dans les 5000 m (Messieurs), c’est l’athlète Younes Salhi qui réalise une autre performance, et remporte la médaille d’or pour le compte du Maroc consolidant ainsi la position du Royaume sur la liste des médaillés.

En saut en longueur, l’athlète marocain Mouhcine Khaoua a décroché la médaille d’argent des finales de cette discipline.

Par ailleurs, la sélection marocaine de cyclisme (U 24) s’est imposée jeudi à Abidjan, en décrochant deux médailles d’argent (classement individuel et classement par équipe), lors d’une course programmée sur un circuit de 140 Km.

Dans le classement individuel, la médaille d’argent est revenue au coureur-cycliste Soufiane Sahbaoui, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), notant que dans le classement par équipe, le Maroc s’est adjugé la seconde place (médaille d’argent) derrière des nations où ce sport est très développé, à l’instar de la Suisse, de la Belgique, du Canada et de certains pays africains.

La FRMC s’est félicitée de cette excellente performance réalisée par un groupe de jeunes sportifs ayant hissé hautement les couleurs nationales lors de cette compétition internationale de la Francophonie.

Conduite par l’entraineur national, Mohamed Bilal, la sélection marocaine lors de cette compétition est composée de Sabhaoui Soufiane, Anachnach Mouhcine, des frères Sabahi Lahcen et Houcine, et de Makhchoun Mounir.