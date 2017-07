Suicide confirmé du chanteur de Linkin Park

Le chanteur du groupe de métal Linkin Park, Chester Bennington, s'est bien suicidé par pendaison, a-t-on confirmé vendredi de source officielle, a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'institut médico-légal du comté de Los Angeles. Le décès de Chester Bennington est intervenu le jour de l'anniversaire de son grand ami Chris Cornell, âme du groupe grunge Soundgarden, qui s'était lui-même pendu mi-mai après un concert à Detroit.

Un employé l'a découvert jeudi pendu par une ceinture à la porte de sa chambre, à son domicile de Palos Verdes Estates, au sud-ouest de Los Angeles, a précisé le porte-parole. Une bouteille d'alcool à moitié vide se trouvait dans la chambre du chanteur, qui n'a pas laissé de mot pour expliquer son geste, a-t-on appris de même source.

Une autopsie doit être pratiquée ultérieurement, a indiqué le porte-parole.

Le leader de Linkin Park, qui avait effectué une tournée avec Chris Cornell, avait repris la chanson de Leonard Cohen "Hallelujah" lors des funérailles de son ami, en ayant du mal à la terminer tellement il était ému. "Ta voix était joie, douleur, colère et pardon, amour et déchirement, réunis en un", avait écrit Chester Bennington dans une lettre ouverte à son complice. "J'imagine que c'est ce que nous sommes tous", avait-il ajouté. "Tu m'as aidé à comprendre ça."

Après l'annonce du décès de Chester Bennington, une pétition a été lancée pour inciter la ville de Santa Monica à rebaptiser Lincoln Park, le parc qui a inspiré le nom du groupe, Linkin Park. Vendredi en fin d'après midi, elle était proche de l'objectif initiale de 5.000 signatures.

Les hommages se sont multipliés depuis que le décès a été rendu public. "Tu nous as montré inlassablement ce que c'était que d'être un incroyable être humain", ont écrit les membres du groupe Stone Temple Pilots, dont Chester Bennington fut brièvement le chanteur.

Le groupe aurait dû entamer dans quelques jours une tournée dont le promoteur vient d'annoncer l'annulation.