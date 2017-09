“Suburbicon” de Georges Clooney, polar sombre sur l'Amérique raciste

Le réalisateur américain George Clooney a dévoilé samedi à Venise son très attendu "Suburbicon", polar sombre et rythmé dans la veine des frères Coen (coscénaristes), présentant une Amérique raciste des années 50 qui résonne avec les événements de Charlottesville. George Clooney, en traditionnel smoking, et son épouse Amal dans une robe du soir lilas ont foulé en début de soirée le tapis rouge du Palais du cinéma pour assister à la projection officielle du film. Sous les crépitements des flashs, le couple le plus glamour de la Mostra était suivi par les autres protagonistes du film, dont Matt Damon et Julianne Moore, radieuse dans une robe longue couleur or au profond décolleté en V. L'idée de Suburbicon a mûri en écoutant les discours de campagne électorale de Donald Trump sur "la construction de murs et les minorités", avait révélé un peu plus tôt George Clooney devant la foule des journalistes venus écouter le chouchou de Venise. C'est dans la Sérénissime qu'il a épousé voici trois ans sa femme Amal, devenue maman de jumeaux en juin dernier.

Le film déroule deux histoires parallèles dans une petite banlieue blanche de la fin des années 50, rêve américain des classes moyennes, abordable et supposé parfaitement sécuritaire. Une famille blanche de plus en plus monstrueuse - Matt Damon et Julianne Moore - va être engloutie dans un enchaînement tragi-comique de crimes. Une famille noire, la première à venir s'installer dans ce paradis terrestre, va subir immédiatement les harangues inquiétantes d'une population prête à les lyncher. Seul souffle d'optimisme: les petits garçons des deux familles qui jouent ensemble au baseball pour faire mentir la noirceur et la duperie du monde.

Le film s'inspire de faits survenus en 1957 à Levittown (Pennsylvanie), où William et Daisy Meyers devinrent les premiers habitants noirs de la commune. Dans les premières scènes de carte postale de "Suburbicon", le facteur est persuadé que la nouvelle venue est la bonne et s'empresse d'aller alerter les voisins, effarés par cette intrusion inquiétante dans leur univers exclusivement blanc. Clooney a entremêlé cette histoire vraie avec un vieux scénario de polar nettement plus déjanté des frères Coen, qui offre enfin à Matt Damon un complexe personnage de "méchant" sous l'apparence d'un Américain moyen binoclard et bedonnant. "Quand on entend des discours sur le besoin de +rendre à l'Amérique sa grandeur+ tout le monde pense à l'ère d'Eisenhower dans les années 50", explique Clooney, en faisant référence à l'un des slogans de Donald Trump. Mais "c'était formidable à condition d'être blanc, mâle et hétérosexuel". Pour autant, "il ne s'agit pas d'un film sur Trump", mais sur une Amérique qui "n'a jamais abordé pleinement ses préjugés racistes" nés de l'esclavage, et où "des Blancs ont encore l'impression de perdre leurs privilèges".

"Il y a un nuage noir au-dessus de mon pays en ce moment", décrit néanmoins le réalisateur, dont le film sort dans le contexte chargé de la poussée de violence de Charlottesville (où une manifestante s'opposant aux partisans de la suprématie blanche a trouvé la mort en août). "Nous sommes en colère contre nous-mêmes, contre la direction dans laquelle vont le pays et le monde", dit-il. Et s'il voulait faire un film "méchant et drôle", il avoue que son dernier opus est également rempli de "colère". En août, George et Amal Clooney, très engagés sur les questions de société, avaient fait un don d'un million de dollars afin de combattre "la haine" et "endiguer l'extrémisme violent aux Etats-Unis", quelques jours après les événements de Charlottesville.

Si ces événements n'étaient évidemment pas prévisibles, Matt Damon estime pour sa part que "le film a été fait au bon moment". Il s'agit de la sixième fiction réalisée par George Clooney, 56 ans, en lice pour recevoir le Lion d'or de la Mostra au côté de vingt autres réalisateurs.