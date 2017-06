Street hockey à Derb Soltane

L’association sportive des pionniers du hockey à Derb Soltane a organisé, dans l’espace se trouvant entre l’école Saâd Ben El Wakas et la Maison des jeunes de Bouchentouf à Casablanca (Terrain Jellija), un match de hockey au profit des jeunes du quartier.

Cette manifestation, vivement saluée par les habitants de Derb Soltane, a été encadrée par l’ex-joueur international Khalid Kbaib, cadre au sein de la Fédération Royale marocaine de hockey et président de l’association organisatrice de l’évènement.

Il y a lieu de rappeler que le quartier de Derb Soltane a été, de par le passé, une véritable pépinière de joueurs de hockey qui ont défendu les couleurs de nombreux clubs nationaux de la trempe du Raja, du Wydad ou de l’Etoile de Jeunesse de Casablanca. L’on peut citer, à cet effet, les internationaux Abdessamad El Achiri, le gardien de but Bouchaib Yaman ou encore Khalid Kbaib.

Cette manifestation, couronnée d’un plein succès, a été l’occasion de fêter l’école de hockey de Dar Chabab Bouchentouf inaugurée en 1988.