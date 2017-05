Stokvis Nord Afrique renouvelle le programme de rachat de ses propres actions

La société Stokvis Nord Afrique (SNA) a obtenu le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) relatif au renouvellement du programme de rachat de ses propres actions auquel est adossé un programme de contrat de liquidité. Selon un communiqué de l’AMMC, le programme de rachat porte sur un nombre maximum de 459.758 actions (soit 5% du capital), pour un prix maximum d'achat de 35 dirhams et un prix minimum de vente de 20 dirhams, sur une durée de 18 mois à compter du 25 mai 2017. Le présent programme de rachat, qui sera soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) prévue le 15 courant, consiste à intervenir sur le marché de l’action par l’émission d’ordres d’achat et/ou de vente dans l’objectif de réduire les variations excessives du cours de l’action, rapporte la MAP.

Ainsi, le programme intervient principalement lorsque la volatilité du titre s’écarte significativement de sa volatilité historique. Le rachat d’actions propres intervient également en cas de liquidité du titre s’écartant significativement des niveaux habituels, empêchant la formation normale du cours sur le marché. Il permet de favoriser la liquidité de l’action sur le marché boursier. Le programme de rachat d’actions que le spécialiste dans l'importation et la distribution d'engins et d'équipements industriels, SNA, compte mettre en place sera financé par concours bancaires et trésorerie disponible.

D'après la notice d’information, 3.087.889 titres ont transité sur le marché central, sur la période d’analyse (1 an) allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, au cours moyen pondéré de 22,08 dirhams avec un volume de 68,19 millions de dirhams (MDH). Le taux de cotation durant la période de l’analyse est de 92,46%. Sur 252 séances boursières, le titre a coté 233 fois. Quant au coefficient de liquidité, il ressort à 33,58%. Celui-ci correspond au rapport entre le nombre d’actions échangées et le nombre de titres composant le capital social. De son côté, le coefficient de liquidité basé sur le flottant s’élève à 235,50%.

Les volumes traités sur le marché ainsi que les quantités échangées se sont inscrits dans une tendance oscillatoire dans l’ensemble. Les volumes ont atteint leurs plus hauts niveaux en octobre 2016, décembre 2016 et janvier 2017. Durant la période de l’étude, le cours du titre SNA a suivi une tendance baissière. De ce fait, sa performance annuelle ressort à -21,71% en passant de 29,25 dirhams au 1er février 2016 à 22,90 dirhams au 31 janvier 2017.