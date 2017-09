Stephens, déchaînée, fait son show après son titre à Flushing Meadow

Plaisanteries, sourires éclatants et téléphone portable pour filmer son entraîneur, l'Américaine Sloane Stephens a fêté samedi son titre à l'US Open en affichant en conférence de presse un naturel désarmant et bien rare sur le circuit professionnel.

Pendant la cérémonie protocolaire après son titre face à Madison Keys, les deux amies avaient fait mine de se voler leur trophée et leur chèque respectifs.

Stephens, 24 ans, a continué sur sa lancée lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match en révélant avec la plus grande franchise les coulisses de sa première finale en Grand Chelem.

A la veille du match le plus important de sa jeune carrière, elle a révélé qu'elle "s'ennuyait tellement" qu'elle avait passé "le temps en lisant des annonces sur un site spécialisé pour des voitures d'occasion".

Elle a éclaté de rire lorsqu'elle a appris qu'elle n'avait commis que six fautes directes pendant les 61 minutes de la finale: "Cela ne m'était jamais arrivé avant, tu as bien choisi ton moment, ma fille"...

Alors que les stars de la discipline et du sport en général n'aiment pas parler d'argent, la Floridienne, privée de compétition pendant onze mois sur blessure, n'a pas caché que le chèque de 3,7 millions de dollars qu'elle a reçu était une source de motivation.

"Bien sûr que je veux encore gagner un autre titre du Grand Chelem. Avez-vous le chèque qu'on m'a remis ? Si ça, cela ne vous donne pas envie de gagner...!?!", a avoué celle qui n'avait empoché jusque-là "que" 310.000 dollars en 2017 pour un total, depuis ses débuts professionnels, de 4,5 millions de dollars.

Elle a également révélé qu'elle avait été obnubilée pendant qu'elle soulevait le trophée sur le Arthur Ashe Stadium devant des centaines de photographes par un détail vestimentaire: "Tout ce que j'espérais, c'est qu'il n'y ait pas de transpiration au niveau de ma poitrine, je ne voulais pas que la photo la plus importante soit horrible", a-t-elle expliqué.

Elle a aussi demandé à la cantonade le score du match de Toronto, l'équipe du Championnat nord-américain (MLS) de son compagnon, l'international américain de football Jozy Altidore.

"Ils ont gagné 4-0? Je suis contente qu'il ait marqué deux buts, il aurait dû réussir un hat-trick, cela aura été une super journée", a plaisanté Stephens.

Enfin, elle s'est transformée en fan déchaînée, filmant avec son téléphone portable son entraîneur Kamau Murray lorsqu'il a reçu des organisateurs un trophée pour sa contribution au premier sacre de sa protégée.