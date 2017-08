Stéphane Bern endetté à vie

Stéphane Bern est un grand passionné d'histoire. Tellement passionné, que l'animateur a décidé de mettre sa notoriété au service de sa passion. En 2012, il a ainsi racheté le collège royal et militaire de Thiron-Gardais qui date du XVIIe siècle. Cet établissement tombait en ruine, et en plus de l'avoir racheté, Stéphane Bern l'a entièrement rénové et en a fait un musée. Dans une interview accordée à Challenges, actuellement en kiosque, il est revenu sur ce lourd investissement, dont il est ravi.

L'animateur, qui a récemment présenté son compagnon, a ainsi dépensé la somme de 350.000 euros pour racheter ce collège royal, et a en plus, injecté entre deux et trois millions d'euros pour le rénover. Un investissement qui l'a forcé à s'endetter jusqu'à la fin de sa vie : "Je me suis endetté pour le reste de mes jours mais cela m'enchante, c'est l'œuvre de ma vie !" Et même s'il venait à ne plus avoir de succès à la télévision, Stéphane Bern a prévu le coup : "Je n'ai aucun goût pour le luxe, je mène une vie simple et si je n'avais plus aucun succès à la télévision, je pourrais encore compter sur mes livres qui se vendent assez bien." L'animateur télé croit énormément en la rénovation du patrimoine français : "C'est un levier économique fort capable de redonner de la fierté aux habitants." En voilà une belle manière de dépenser son argent.