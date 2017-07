Après Drake, c’est le deuxième Canadien nous venant de Toronto présent dans le Top 6. The Weeknd qui avait déjà atteint plus de 5 milliards d’écoute en deux ans, ramasse à chacun de ses stops dans sa tournée Starboy : Legend of the Fall World Tour plus d’un million de dollars. Le golden (star)boy de la musique avait d’ailleurs avoué à Forbes qu’il fallait monter sur scène et se montrer pour marcher. Il fait ce qu’il dit.