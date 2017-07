En dessous de son rival portugais et madrilène Ronaldo, Lionel Messi malgré une C1 et une Liga qui lui échappe cette année tient bon sa barque financière avec un renouvellement à vie avec Adidas qui lui a valu 27 millions de dollars l’an passé. Son contrat avec EA Sports et FIFA Games l’aide aussi. Et tout ceci malgré les amendes pour fraude fiscale dont il a écopé.