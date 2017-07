Le groupe britannique Coldplay domine les charts en enchaînant depuis plus d’une décennie avec des albums comme X&Y, Viva la Vida, Mylo Xyloto ou le dernier en date A Head Full of Dreams ; tout ceci avec les tournées qui s’ensuivent. Leur A Head Full of Dreams Tour récolte d’ailleurs près de 5 millions par ville. Clairement avec cet argent, ils peuvent dire viva la vida.