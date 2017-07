Stars les mieux payées : ​​​LeBron James (86 M$)

Le Cavalier de Cleveland triste perdant cette année des play-off face aux Golden States Warriors a de quoi se consoler. Le quadruple MVP touche pas moins de 31 millions de dollars par an chez les Cavaliers. Il ne faut pas oublier ses contrats pub avec Nike, Beats by Dr. Dre, Kia Motors ou Coca-Cola. Son contrat à vie avec Nike avoisine celui qu’a Ronaldo car il devrait toucher plus d’un milliard net au total. Mais cela ne lui suffit pas car il a aussi une boîte de production, SpringHill Entertainment.