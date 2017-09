Stallone annonce le retour de Rocky en 2018

Il y a du mouvement autour de la suite de Creed, le spin-off à succès de la saga Rocky, initiée par Sylvester Stallone en 1976. On savait que Dolph Lundgren, alias Ivan Drago, s’était mis à l’entraînement pour reprendre son rôle. Ce week-end, c’est au tour de Sly d’annoncer une date de tournage sur son compte Instagram ! Le commentaire de la photo publiée sur son compte dit simplement : "On se muscle ! 2018". Peu d’informations, mais une date qui semble confirmer une mise en chantier pour l’année prochaine. On ne sait pas grand-chose de la suite de Creed, sinon que Michael B. Jordan y reprendra son rôle de fils d’Apollo Creed et Dolph Lundgren sera à nouveau le boxeur russe Ivan Drago. Dans Rocky IV, Ivan Drago tuait justement Apollo Creed sur le ring. Trente ans plus tard, le fils du champion de boxe aura donc une opportunité de venger la mort de son père par génération interposée, si le fils de Drago montre les mêmes talents pour la boxe que son père.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour Creed 2. Rappelons simplement que Creed, premier spin-off de la saga Rocky, avait rapporté 173 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 35 millions.