St Pölten Open de golf

Le Raiffeisen St Pölten, épreuve du Pro Golf Tour s’est disputé du 23 au 25 mai courant. Malgré des conditions climatiques exécrables qui ont vu la fin du 1er Tour reportée au lendemain, d’excellentes performances ont été enregistrées puisque que le Cut a été fixé à -2.

Deux golfeurs marocains représentant le Team A.T.H., Yassine Touhami, ayant confirmé sa victoire au Championnat du Maroc et Ahmed Marjane, ont réussi à passer le Cut. Ce qui est une performance en soi puisque cela n’a pas été le cas pour d’anciens vainqueurs d’épreuves comme De Cottignies Lafon et David Heizinger.

Yassine Touhami a terminé 41ème à -1 (70-69-73 211) et Ahmed Marjane 45ème (69-71-73 213) d’une épreuve remportée par le Tchèque Stanislas Matus 62-70-64 196 -17.

La prochaine étape du Pro Golf Tour sera l’Adamstal Open, le 29 mai.