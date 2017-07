Sprint final pour les cinq dernières places de la C 1

Le tenant du titre de la Ligue des champions Mamelodi Sundowns, et les deux représentants tunisiens, l’Espérance et l’Etoile du Sahel joueront les quarts de finale. C’est acquis. Les cinq autres places seront attribuées à l’issue de la 6e journée de la phase de poules.

Groupe A

Les matches de la dernière journée : Etoile du Sahel – El Merreikh, El Hilal – Ferroviario Beira.

L’Etoile du Sahel est qualifiée. El Hilal est éliminé.

Les matchs du groupe A devaient avoir lieu vendredi.

Groupe B

Les matches de la dernière journée : USM Alger – Caps United, Zamalek – Ahli Tripoli.

Mathématiquement les quatre équipes peuvent encore se qualifier car elles se tiennent en trois points. L’USM Alger est la mieux placée, les trois autres doivent absolument gagner. Caps United et le Zamalek sont dans l’obligation de vaincre à Alger et à Alexandrie, ce qui ne garantirait pas la qualification du club égyptien qui, après sa défaite à Harare contre Caps United, a viré son entraîneur, le Portugais Augusto Inacio, en charge de l’équipe seulement depuis le mois de mars.

Groupe C

Les matches de la dernière journée : Mamelodi Sundowns – AS V Club, Espérance – Saint George.

Sont déjà qualifiés l’Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns, champion en titre.

Groupe D

Les matches de la dernière journée : Al Ahly Coton Sport, WAC Casablanca – Zanaco

En principe Al Ahly devrait battre Coton Sport de Garoua qui a perdu tous ses matches jusqu’à présent. Entre le WAC et Zanaco à Casablanca, cela pourrait être un peu plus serré. Si les Marocains gagnent, ils sont qualifiés et la seconde place se jouerait entre Zambiens et Egyptiens et c’est la différence de buts générale qui les départagerait. Elle serait favorable à Al Ahly.

A l’intérieur de chaque poule, les deux matches auront lieu le même jour à la même heure.