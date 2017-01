La 6è édition Solaire Expo Maroc 2017, rendez-vous professionnel engagé pour soutenir les ambitions du Maroc en matière de l'énergie solaire et de l’efficacité énergétique, se déroulera du 21 au 23 février 2017 à Casablanca.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement international proposera aux professionnels une vision globale des marchés de l'énergie africain et marocain, ainsi que les innovations dans le secteur des énergies renouvelables, indique les organisateurs du Salon dans un communiqué.

Avec plus de 90 exposants et 9.000 visiteurs attendus en 2017, Solaire Expo proposera, durant trois jours, aux professionnels et profanes, entreprises ou particuliers, enseignants et visiteurs et exposants, une plateforme d’échanges, de rencontres et d’affaires pour s’informer, se former, échanger les idées, ainsi que rencontrer les fournisseurs clés du marché, précise le communiqué.

Selon les organisateurs, ce Salon, qui s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique du Royaume tracée par SM le Roi Mohammed VI, garantit un impact socioéconomique aux opérateurs locaux et internationaux, rapporte la MAP.

Dans ce sens, Rachid Bouguern, initiateur et directeur de Solaire Expo, a souligné l’importance de ce Salon, qui constitue une opportunité pour "soutenir le développement du secteur de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique au Maroc, tout en vulgarisant l’information et la rendre accessible via des cycles de formation ouverts à titre gracieux.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’encourager, via les workshops et le concours universitaire, les étudiants à s’intéresser davantage à ce secteur qui représente l’avenir du pays.

Solaire Expo est également considéré comme un point de jonction de visions et d’ambitions entre un contient africain engagé dans l’électrification généralisée, la réduction de la dépendance énergétique, et le reste du monde en quête de nouveaux marchés, fait savoir le communiqué, notant qu’il s’agit également d’exporter et de faire valoir l’expertise marocaine à travers l’Afrique.

Il se démarque par son caractère scientifique, eu égard à son engagement dans la réflexion pour le développement du secteur de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique, qui se matérialise par la tenue d’une série de conférences, lesquelles réunissent des acteurs privés et publics, nationaux et internationaux, initiés et profanes du secteur et permettent d’approfondir la réflexion sur le solaire et de partager des expériences réussies.

Au programme de ce Salon, des tables rondes thématiques sont prévues pour débattre des dernières tendances du marché et des dernières actualités à travers lesquelles, les acteurs et décideurs nationaux et internationaux exposeront sur les potentialités du Maroc en tant que porte-étendard du continent africain, les opportunités en Afrique, les aspects techniques et environnementaux, le cadre juridique, ainsi que les expériences réussies des pays maghrébins, africains et européens.

De plus, plusieurs thèmes seront débattus tels que l’efficacité énergétique dans l’industrie et le bâtiment, la stratégie et les programmes en EE et EnR au Maroc et en Afrique, l’audit énergétique, les techniques et applications du solaire thermodynamique, les techniques et applications du solaire PV (connecté au réseau et pompage). La 6ème édition sera marquée, et pour la 4ème fois consécutive, par l’organisation du concours universitaire de la recherche et de l’innovation (CURI 2017), qui aura pour objectif principal, la promotion et la simulation de la recherche et de l’innovation dans les universités et écoles supérieures publiques marocaines.

En 2016, le salon avait accueilli plus de 75 exposants et 5.400 visiteurs professionnels de différents secteurs du monde entier.