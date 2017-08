Soufiyane Bakkali vise la plus haute marche du podium des Mondiaux et des Olympiades

Le jeune athlète Soufiyane Bakkali, vainqueur de la médaille d’argent aux 3.000m steeple lors des championnats du monde d'athlétisme, disputés à Londres (7-13 août), a promis au public marocain davantage de titres à l’avenir, affichant sa volonté de hisser haut le drapeau du Royaume lors des prochaines manifestations sportives internationales.

Dans une déclaration à la presse à son arrivée lundi soir à l’aéroport international Mohammed V, en provenance de Londres, Bakkali (21 ans), qui était en compagnie des autres athlètes marocains ayant participé à ces Mondiaux, a déclaré qu’il n’épargnerait aucun effort et qu’il poursuivrait sans relâche ses entraînements en vue de réaliser son objectif de monter sur la plus haute marche du podium notamment lors des prochains Mondiaux d’athlétisme et aux Jeux olympiques.

Il a, à cette occasion, remercié le public marocain qui l’avait soutenu et encouragé, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, rappelant notamment la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure le sport et les sportifs.

Soufiyane El Bakkali a remporté mardi dernier à Londres la médaille d’argent du 3000m steeple des championnats du monde d'athlétisme réalisant un chrono de 8min 14s 49/100è.

La première place est revenue au Kényan Consesus Kipruto qui a décroché le titre mondial et la médaille d’or après avoir parcouru la distance en 8 min 14s 12/100è, alors que l’Américain Evan Jager a terminé troisième (8 :15.12).

En juillet dernier, El Bakkali a porté haut les couleurs nationales, en remportant le 3000m steeple comptant pour le Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, 10è étape de la Ligue de Diamant, qui s’est déroulée au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le bilan de la participation marocaine en 16 éditions des championnats du monde d'athlétisme est de 29 médailles (3 remportées sur les 3000 steeples), dont 10 en or, 12 en argent et 7 en bronze.