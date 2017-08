Soufiane El Bakkali vise le podium du 3000 m steeple aux Mondiaux de Londres

C’est ce soir à partir de 21 h10 que l’athlète marocain Soufiane El Bakkali disputera la finale du 3000 m steeple des Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent actuellement au stade olympique de Londres.

Agé à peine de 21 ans, El Bakkali avait annoncé la couleur, en dominant dimanche la première série après avoir franchi la ligne d’arrivée en pole position en un temps de 8 mn 22 sec 60. Il a réussi à devancer l’un des spécialistes de l’épreuve, le Français Mahiedine Mekhissi (8 mn 22 sec 83) et l’Ethiopien Getnet Wale.

L’objectif de Soufiane El Bakkali aux Mondiaux de Londres est de faire mieux que lors des JO de Rio lorsqu’il avait échoué au pied du podium (4è). Ce qui est sûr, c’est que la finale ne sera pas une mince affaire pour le jeune athlète marocain, deuxième cette saison au meeting de Rome et dont la meilleure performance reste sa victoire à l’étape de la Ligue de Diamant de Rabat où il avait brillé de mille feux. Devant son public, il était parvenu à s’offrir le champion olympique, le Kényan Conseslus Kipruto avec à la clé un nouveau record personnel de 8 mn 05 sec 12.

Il y aura donc du beau monde lors de la finale de ce soir avec le précité Kipruto, en plus de son compatriote Ezekiel Kemboi, quadruple champion du monde, sans omettre Mekhissi ou encore les Ethiopiens Getnet Wale, Tafese Seboka et Tesfaye Deriba.

En cette soirée de lundi, l’on regrette l’absence marocaine dans la finale du 800 m avec l’élimination d’entrée, samedi, d’Abdelaati El Guess et Mostafa Ismaïli. Quant aux athlètes Rabab Arafi et Malika Akkaoui, elles devaient participer hier à la finale du 1500 m.

La deuxième journée de compétition de ces 16èmes Championnats du monde d’athlétisme en plein air a été marquée par la programmation de trois finales en plus du marathon. Pour cette épreuve de 42,195 km courue dans les rues et artères de Londres, chez les dames, la victoire est revenue à la Bahreinie Rose Chelimo qui a établi un chrono de 2 h 27 mn 11 sec , devançant de 7 secondes la double championne du monde (2011 et 2013) la Kényane Edna Kiplagat (2 h 27 mn 18 sec), alors que la troisième marche du podium a été foulée par l’Américaine Amy Cragg (2 h 27 mn 21 sec).

Dans le tableau masculin, la victoire est revenue au Kényan Geoffrey Kipkori Kirui (2 h 08 mn 27 sec) qui a pris le meilleur sur l’Ethiopien Tamirat Tola (2 h 09 mn 49 sec) et le Tanzanien Alphonce Felix Simbu (2 h 09 mn 51).

Dans l’épreuve de l’heptathlon, c’est la Belge Nafissatou Thiam qui a dominé le classement final avec un total de 6784 points, suivie de l’Allemande Carolin Schäfer (6696 pts) et de la Néerlandaise Anouk Vetter (6636 pts). Alors que dans le concours technique du lancer de poids, c’est le médaillé de bronze aux Olympiades de Rio, le Néo-Zélandais Tomas Walsh qui a ravi le titre mondial avec un jet mesuré à 22, 03 m devant l’Américain Joe Kovacs (21,66 m) et le Croate Stipe Zunic (21, 46 m).

Enfin, au 100 m dames une surprise de taille a été à l’ordre du jour avec la défaite du «Bolt féminin», la double championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson. Celle-ci s’est classée cinquième, au moment où le titre mondial est revenu de droit à l’Américaine Tori Bowie (10 sec 85), alors que l’argent et le bronze ont été remportés respectivement par l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10 sec 86) et la Néerlandaise Dafne Schippers.