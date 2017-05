Sommet Climate Chance à Agadir en septembre 2017

A l’occasion de la Conférence de Bonn sur l’environnement, le président de la COP 22, Salaheddine Mezouar, a annoncé la tenue à Agadir de la 2ème édition du Sommet «Climate Chance» du 11 au 13 septembre prochain.

Après Nantes (France), Agadir accueillera, du 11 au 13 septembre 2017, la deuxième édition du Sommet «Climate Chance», a annoncé Salaheddine Mezouar au Sommet de Bonn (Allemagne). Celui d’Agadir réunira des acteurs non étatiques pour débattre de la problématique du changement climatique, ajoute le président de COP 22.

Rappelons qu’une convention de partenariat a été signée en février 2017, à Agadir, par le sénateur français Ronan Dantec président de l’Association «Climate Chance» et Brahim Hafidi président du Conseil régional Souss Massa. Cette convention officialise l’organisation de la seconde édition du Sommet «Climate Chance» à Agadir en septembre prochain.

Ce sommet mondial rassemble chaque des ONG internationales engagées contre tout dérèglement climatique. Des acteurs non gouvernementaux représentant les cinq continents seront au rendez-vous à Agadir pour réfléchir sur les solutions et propositions avant la tenue de la COP 23 et d’évaluer les activités menées depuis la Conférence du Marrakech (COP 22).