Solidarité avec le peuple palestinien

Des centaines de Marocains ont défilé, dimanche à Casablanca, lors d'une imposante marche de soutien au peuple palestinien et en protestation contre les agressions israéliennes.

Venu nombreux à l’appel de plusieurs instances partisanes, syndicalistes et de la société civile, les manifestants se sont rassemblés à la Place de la Victoire (Al-Nasr) et aux boulevards Lalla Yacout et Hassan II et ont scandé en choeur des slogans dénonçant l’effusion de sang et les crimes barbares perpétrés par Israël contre le peuple palestinien désarmé.

Ils ont surtout appelé au soutien de la Mosquée Al Aqsa et de la cause palestinienne et d'agir d'urgence afin de mettre fin à l’occupation israélienne des terres arabes et palestiniennes.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur général du Congrès nationaliste islamique, Khalid Soufiani, a indiqué que cette manifestation s’inscrit dans le cadre des initiatives multiples qui seront lancées cette année en vue d’exprimer la solidarité des Marocains avec leurs frères palestiniens.

Cette marche de solidarité et de protestation prouve que le peuple marocain adhère pleinement au combat du peuple palestinien pour la liberté et la dignité, note-t-il.

Les instances ayant pris part à cette manifestation, qui a pris fin à la place Maréchal, ont salué, dans un communiqué, les gestes multiples de solidarité et de soutien à l’égard du peuple palestinien, appelant au renforcement de cette solidarité pour qu’elle traduise sa réelle portée populaire.