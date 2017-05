“SmartiLab” remporte le Grand Prix de l’innovation technologique à Moscou

Le Maroc, représenté par le laboratoire de recherche, de développement et d'innovation «SmartiLab», rattaché à l'Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), a remporté le grand prix international de l’innovation technologique et une médaille d’or au Salon international des inventions et des innovations technologiques «Archimède», qui s’est déroulé du 16 au 19 mai à Moscou en Russie. Le Maroc a ainsi été le seul pays africain participant à la 20ème édition de ce salon, aux côtés de plusieurs exposants internationaux de pays européens et asiatiques.

Les deux innovations marocaines récompensées lors de cet évènement sont le fruit de plusieurs années de recherche et de travail acharné par une équipe solide et dévouée de chercheurs de l'EMSI. La première est une nouvelle technologie appartenant au domaine des objets connectés ou IoT (Internet Of Things). Il s’agit d’un IoT sans capteur (SensorLess) qui utilise le recyclage des ondes RF du module de communication pour détecter différents types de grandeurs physiques sans faire recours à un capteur spécifique. Une vraie révolution. Quant à la deuxième invention, elle a été couronnée par la médaille d’or dans la catégorie : santé, sûreté et sécurité. En effet, l’invention s’intitule «EFMA» : Un nouveau absorbant électromagnétique à base de méta-matériau qui a également reçu une médaille d’or à la Conférence internationale du design, de la recherche et de l’innovation à Kuala Lumpur-Malaisie. Il s’agit donc d’un projet absorbant les ondes électromagnétiques ultra-fines et flexibles pour la protection du corps humain contre les effets néfastes de la radiation électromagnétique notamment dans le domaine médical (radiologie et radiothérapie).

Notons, par ailleurs, qu’en 2016, le SmartiLab a remporté, à Istanbul, le Grand prix des inventeurs internationaux dans la catégorie des nouvelles technologies d'information et de communication. L'équipe marocaine a obtenu médaille d'or pour son invention d’un nanosatellite intelligent pour le positionnement interne. Le SmartiLab s'était également adjugé les médailles d'argent et de bronze dans la catégorie ingénierie électrique et électronique et une autre en argent dans celle du diagnostic et de la biotechnologie pour son invention d’un scanner électromagnétique 3D pour les besoins du diagnostic électronique. Quatre inventions sur les cinq présentées par le laboratoire ont donc été primées, lors du Salon international organisé par la Fédération internationale des inventeurs. En plus du Prix "Young Scientist Award" délivré par l'Union internationale de la radio-science (URSI) à Pékin en 2014 et le Prix Bretagne Valorisation (France 2009). Un des produits de SmartiLab est en cours de commercialisation, à savoir le "SmartiCount", un compteur d'électricité numérique et communicant mis au point en y rajoutant quelques fonctionnalités spécifiques au client marocain notamment un système de détection d'utilisation frauduleuse du réseau.

Rappelons enfin que le SmartiLab, dont la vocation consiste en le développement et la gestion d'un portefeuille marocain de propriétés intellectuelles, se veut comme une entité pour participer à l'amélioration du classement du Maroc dans le Global Innovation Ranking (classement mondial d'innovations) qui a établi un certain nombre de critères dont le principal est le ratio des brevets d'invention avec la population.

M.O“SmartiLab” remporte le Grand Prix de l’innovation technologique à Moscou