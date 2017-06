SmartRocket Maroc, une nouvelle application au service des entreprises de la grande distribution

Le marché des applications mobiles a été renforcé par le lancement d'une nouvelle application au service des entreprises de la grande distribution, SmartRocket Maroc.

La nouvelle application, qui existe dans plusieurs pays en Asie Pacifique et au Moyen-Orient, est développée par des experts en études de marchés retail pour permettre d’avoir l’information fiable en temps réel sur plusieurs sites et dans plusieurs villes en même temps et à moindre coût, indique-t-on auprès des initiateurs de cette plateforme.

Cet outil permet concrètement aux entreprises de disposer de l’information sur leurs produits en temps réel, et de prendre des décisions éclairées rapidement mais aussi de se situer par rapport à la concurrence sur le marché, rapporte la MAP.

Ainsi, sur un simple click, il sera possible aux entreprises d’identifier les ruptures de stock, de compter le stock rayon ou encore remonter les informations des concurrents et il est aussi possible de contrôler l’état du rayon, envoyer un client mystère et s’assurer de la conformité des planogrammes, précise-t-on.

Au-delà de ces missions, il est aussi possible de vérifier les prix affichés, les points de ventes stratégiques et contrôler la bonne exécution des promotions (visibilité, emplacement, veille concurrentielle…).

"L'application SmartRocket permet une analyse des informations en temps réel (accès en ligne sécurisé et instantané à vos données, images, vidéos) quand vous voulez et là où vous êtes. En cliquant sur la carte, vous pouvez voir le déroulement des missions en temps réel mais aussi d’extraire, exporter vos données et générer des présentations", précise le détenteur de la licence SmartRocket pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, le DG de GO POS, Hicham Driouech, dans le communiqué.

Pour Hicham Driouech, "la géolocalisation de l’univers des magasins, des agents et les photos datées et géotaguées nous permettent d’offrir à nos clients une information validée, réalisée avec des membres formés et avec une expérience en distribution et merchandising. Pour cela, nous avons mis en place des procédures de sélection et de formation, pour garantir à nos clients des informations vérifiées à 100%".