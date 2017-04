Sixième journée retour de la division d'Excellence

La sixième journée de la division nationale d'Excellence de basket-ball dont les débats ont pris fin lundi a pleinement profité à quatre clubs en déplacement, à savoir l'IRT, l'ASFAR, l'ASS et le WAC en surclassant respectivement le MAS, le CRA, la RSB et le FUS.

A Fès à la salle du 11 Janvier, le MAS était l'hôte de l'IRT. Cette rencontre comme à l’accoutumée n'a rien perdu de son attrait compétitif puisque les deux formations se sont battues âprement, mais sans dépasser les limites du fair-play. Aujourd'hui, plus structurés, mieux organisés dans tous les compartiments du jeu, l'IRT a pu imposer son jeu qui était basé sur des contres rapides et une présence sous les panneaux, que ce soit au niveau offensif ou défensif, ce qui lui a valu une précieuse victoire tant convoitée sur la marque de 82/92.

A Berkane, la salle Moulay Hassane a abrité le match RSB-ASS. Lors de ce duel, les Slaouis plus expérimentés dans le circuit de la division Excellence l'ont emporté sans trop forcer leur talent sur le score sans appel de 87/70. La salle du 3 mars d'Al Hoceima était le pôle d'attraction de cette sixième journée retour puisque le CRA était déterminé à prendre sa revanche du match aller qu'il a perdu à Rabat 65/62, mais ce ne fut pas le cas, les militaires ont récidivé à Al Hoceima sur le score de 70/66. La salle Zerktouni a eu pour cadre la rencontre mettant aux prises le KACM à l'IRAN. Les Marrakchis très bien aux points après deux succès d'affilée contre la RSB et le KAC de Kénitra n'ont pas laissé filer leur chance pour enregistrer une autre victoire aux dépens de la lanterne rouge l'Itri de Nador sur le score de 73/63. Après avoir enregistré quatre défaites d'affilée, le WAC renoue avec le succès devant le FUS de Rabat, la rencontre a connu un chassé-croisé à couper le souffle. La prudence affichée des deux côtés a affecté le rendement des protagonistes. En dépit de tout, le FUS remporte la mi-temps (30/28). De retour des vestiaires, les visiteurs sous la houlette de leur coach Aziz Qarouach n’ont pas lâché le morceau pour enregistrer un score de parité 49 partout à l'orée du troisième quart-temps.

Lors du dernier quart-temps, le FUS n'a pu suivre le rythme imposé par les Rouges pour accepter purement et simplement une défaite qui aura sans aucun doute son poids au décompte final. Ainsi le WAC a réussi la plus belle opération de la journée en décrochant les points de la victoire à la salle Bouanane de Rabat sur le score de 73/63.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le championnat national de la division d'Excellence se poursuivra les 27, 28 et 29 courant pour le compte de la septième journée avec de belles affiches en perspective notamment les rencontres devant opposer l'IRT au CRA, l'ASFAR au FUS et le duel des mal-classés entre l'IRAN et la RSB.



Programme

Le 27/04/2017 à 17h : IRAN-RSB

Le 28/04/2017 à 19h : IRT-CRA

Le 29/04/2017 à 17h : ASFAR-FUS et ASS-KAC

Le MAS exempt.