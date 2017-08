Six mesures pour la mise en œuvre du contenu du discours du Trône

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani a annoncé, l'adoption de six mesures visant la mise en œuvre du contenu du discours du Trône.

Ayant consacré une large partie de ses travaux à l'examen et la discussion des mesures de mise en oeuvre du contenu du discours Royal et des moyens de sa concrétisation sur le terrain, il a décidé l'adoption de six mesures.

La première consiste à lancer un chantier de réformes global et une modernisation complète de l’action des Centres régionaux d’investissement (CRI) et à former une commission interministérielle en charge de ce chantier, présidée par le ministère de l’Intérieur et les départements ministériels concernés, selon le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du Conseil.

La deuxième mesure porte sur la création d’une commission chargée du dossier de la gouvernance et de la réforme de l’administration qui sera composée de plusieurs ministères et présidée par le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, ajoute le communiqué lu par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi lors d'un point de presse.

La troisième mesure préconise que chaque département gouvernemental soit concerné par l’examen de la teneur du discours Royal et la formulation de propositions concrètes de sa mise en oeuvre au niveau sectoriel, et de les soumettre au département du chef du gouvernement.

La quatrième mesure porte sur l’accélération de l'élaboration des mesures de simplification des procédures administratives et leur annonce dans les plus brefs des délais.

La cinquième mesure concerne la programmation de la tenue d'un colloque du gouvernement dédié à l’examen du projet de la Charte de décentralisation.

Quant à la sixième mesure, elle se rapporte à l’accélération de l’adoption du plan exécutif du programme gouvernemental à la lumière du bilan des cent premiers jours de l’action gouvernementale.

Il convient de préciser que Saâd Eddine El Othmani a entamé son intervention lors de la réunion du Conseil de gouvernement tenu jeudi à Rabat en abordant le discours Royal à l'occasion de la Fête du Trône, dans lequel le Souverain a mis l’accent sur une pléiade de principes relatifs à la gestion de la chose publique et à l’attention portée aux citoyens.

Il a ensuite passé en revue les six axes contenus dans le discours Royal avant d’appeler les départements ministériels et les institutions publiques à accentuer la cadence de leur action, indiquant qu’il va annoncer prochainement le bilan des réalisations du gouvernement durant les cent premiers jours de son mandat.

Il a également ajouté qu’il va aussi annoncer un plan visant à redresser les dysfonctionnements mentionnés dans le discours Royal, appelant dans ce sens chaque secteur gouvernemental à élaborer un document contenant les mesures qu’il entend entreprendre pour les intégrer dans ce plan qui constituera la partie essentielle de l’action durant la prochaine étape.

Les membres du gouvernement, qui se sont félicités de la teneur du discours Royal, ont souligné la nécessité de renforcer la mobilisation en vue de mettre en œuvre les orientations de S.M le Roi Mohammed VI, affirmant que la responsabilité stipule une mise en oeuvre du contenu du discours Royal suivant des axes pratiques.