Sir Ferguson "United a redonné du moral à la ville"

"Manchester United a redonné du moral à la ville" en remportant l'Europa League mercredi soir, deux jours après l'attentat suicide qui a fait 22 morts et 75 blessés dans une salle de concert de la ville, selon son ancien entraîneur, Sir Alex Ferguson.

"Manchester est une ville ouvrière où habitent des personnes fantastiques. Ils ont traversé des moments difficiles par le passé, mais ils se retrouveront parce qu'ils possèdent l'éthique de la classe ouvrière et parce qu'il existe une grande unité dans cette ville", a réagi Sir Alex, manager des Red Devils de 1986 à 2013 et qui avait débuté sa carrière professionnelle aux chantiers navals de Glasgow.

"Je pense que United a donné de la fierté à la ville et c'est le sens même de cette victoire. Nous sommes tous fiers d'eux, c'était une belle réussite!", a conclu Sir Alex, vainqueur notamment de deux Ligues des champions avec United.

Les Mancuniens ont battu mercredi soir l'Ajax Amsterdam 2 à 0 grâce à des buts de Paul Pogba et Henrikh Mkhitaryan, un succès également synonyme de Ligue des champions la saison prochaine pour le club dirigé par José Mourinho.

La victoire a redonné le sourire à une ville meurtrie par l'attentat suicide dans une grande salle de concert. Les deux clubs de Manchester, United et City, ont aussi annoncé un don d'un million de livres (1,15 M EUR) à un fonds d'aide aux victimes de l'attentat.

"Les clubs de football de Manchester United et de Manchester City se sont joints pour s'engager à donner un million de livres" à un fonds d'urgence mis en place en partenariat avec la Croix-Rouge après l'attentat qui a fait 22 morts et 75 blessés, ont écrit les deux clubs dans un communiqué commun.

Les deux clubs rivaux estiment que le fonds d'urgence, soutenu par le maire de Manchester et qui rejoint une initiative du journal local Manchester Evening News, atteint désormais les trois millions de livres (3,45 M EUR).

"L'espoir de nos deux clubs, c'est que ce don va un peu alléger les terribles épreuves auxquelles font face les personnes directement affectées et que notre action commune va servir de symbole de l'indestructible esprit de Manchester", a déclaré le président émirati de Manchester City Khaldoon Al Mubarak.

"Nos clubs sont au cœur de nos communautés, il est juste que nous présentions une réponse unie à cette tragédie", a de son côté estimé Ed Woodward, le président directeur de Manchester United.

L'initiative des deux géants du football anglais rejoint celle du milieu ivoirien de "City" Yaya Touré et de son agent, qui ont annoncé mercredi leur intention de donner 100.000 livres (115.000 euros) pour aider les victimes.

Un exemple suivi jeudi par la légende de Manchester United Wayne Rooney, qui a lui aussi annoncé un don de 100.000 livres par l'intermédiaire de sa fondation.

En rugby à XIII, un sport très populaire dans le nord de l'Angleterre, le club de Salford, dans la banlieue de Manchester, a prévu d'offrir gratuitement des billets pour son prochain match en échange d'une contribution au fonds d'urgence.