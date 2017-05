"Sir Al Morjane" de retour sur 2M

Pour le prochain Ramadan, 2M invite les téléspectateurs à suivre quotidiennement à partir de 21h00, la 2ème saison du feuilleton "Sir Al Morjane" du réalisateur Chaouki El Ofir. Le feuilleton nous replonge au sein des mêmes familles et dans le même village de pêcheurs, "El Mellahine", précise la 2ème chaine sur son site. Entre-temps, 4 ans se sont écoulés et beaucoup de choses ont changé. L’histoire d’amour qui a commencé entre l’enseignante Housna, incarnée par Samia Akariou et Issam, interprété par Amine Ennaji dans la première saison, bat de l’aile.

Les deux jeunes gens s’étaient entre-temps mariés et font face à de nouveaux problèmes d’autant plus qu’Issam est devenu accro aux jeux de hasard, ajoute-t-on de même source. Dans cette nouvelle saison, nous retrouvons Nora Skalli dans le rôle d’Assia qui a complètement changé. Les dures épreuves vécues avec la disparition puis la réapparition de son mari Lahbib, joué par Abdellah Didane l’ont endurcie.

Notons enfin qu’une équipe technique et artistique composée de plusieurs stars du 7ème art marocain a été derrière la création de cette série. On citera notamment Samia Akariou et Nora Skalli, qui en plus de leurs rôles dans la série, ont contribué à l’écriture du scénario. Sans oublier un casting de choix : Hicham Rostom, Meriem Zaimi, Saadia Ladib, Hind Saâdidi, Karima Gouit, Malika El Omari, Hamid Zoughi et Omar Lotfi.