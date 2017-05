Simeone : L'adversaire a été meilleur

A l’issue du match Real-Atletico, l’entraîneur argentin de l’Atletico Madrid a fait part de la déclaration suivante : "La première période, les deux équipes ont été assez imprécises, il y avait toujours ce sentiment de danger, mais ces erreurs ne nous permettaient pas d'aller de l'avant. Ils ont marqué, ensuite nous avons eu une occasion très franche par Gameiro que le gardien a bien arrêté. En seconde période, nous n'avons pas assez utilisé la profondeur, nous avons eu peu d'occasions, alors qu'eux sont dangereux dans les espaces et ils nous ont fait très mal. (Sur le match retour) Il faut rejeter ce match derrière nous. Samedi, nous jouerons à nouveau en Liga et le football est merveilleux parce qu'il arrive toujours des choses inattendues. Je continue à croire que nous avons des chances. L'adversaire a été meilleur, surtout dans la finition et il faut le féliciter. Je pense désormais à dormir, à nous reposer et à nous concentrer sur le match de samedi. Nous allons épuiser toutes nos chances, si infimes soient-elles."