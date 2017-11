Signature de deux conventions de partenariat en faveur du secteur du palmier-dattier

Deux conventions de partenariat ont été signées en marge du 8è Salon international des dattes (Sidattes-2017), à Erfoud, portant sur l'appui au conseil agricole en faveur des Groupements d’intérêts économiques (GIE) et des coopératives de la filière du palmier-dattier dans les oasis marocaines.

La première convention, d’un montant de 1.097.250 euros, a été signée entre l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et l’Office national du conseil agricole (ONCA), dans l’objectif de contribuer au développement des capacités des agriculteurs à travers l’adoption de modèles de planification et de gestion des GIE et des formations notamment sur la gestion de la qualité et la commercialisation.

Un volet important d’appui aux femmes et aux jeunes y est également consacré, rapporte la MAP.

D’un montant de 2.273.720 euros, la deuxième convention a été signée entre l’ANDZOA et l’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalet (ORMVA/TF) dans le but de contribuer à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, à l’ancrage des GIE et au développement de la filière datte.

Cette convention permettra de fournir des équipements d’entretien du palmier et des équipements de collecte et de transport aux coopératives adhérant à 14 GIE en matière d’approvisionnement, ainsi que l’acquisition de matériels et d’équipements nécessaires aux unités de valorisation aux coopératives adhérant à 9 GIE. Ces deux conventions de partenariat s’inscrivent dans le cadre du projet d’appui aux Groupements d’intérêt économique pour le développement de la filière du palmier-dattier au niveau des oasis marocaines (PAGIE), financé par la Coopération belge.

D’un montant de 10 millions d’euros, ce projet appuie les GIE des oasis du Maroc et vise le développement de la filière du palmier-dattier à travers le renforcement des capacités des agriculteurs et des acteurs de la filière. L’agrégation des producteurs familiaux au sein des GIE professionnalisés facilite leur insertion dans le marché avec des produits de qualité et concurrentiels. Cela permet aux petits agriculteurs dans les zones oasiennes d’améliorer leurs revenus et contribue à la réussite du contrat-programme du secteur du palmier-dattier.