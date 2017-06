Signature de 10 conventions maroco-tunisiennes

Le Maroc et la Tunisie ont signé, lundi à Rabat, dix conventions dans différents domaines, dans le cadre de la tenue de la 19è session de la Haute commission mixte maroco-tunisienne.

«La commission a trouvé les formules permettant de développer la coopération bilatérale dans les différents domaines, à même de conférer à cette coopération une dimension globale au service des intérêts des deux pays frères», indique un communiqué conjoint sanctionnant les travaux de cette session co-présidée par le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, et son homologue tunisien Youssef Chahed.

Il a été convenu de mettre en place les mécanismes à même de réaliser les objectifs tracés, fait savoir le communiqué, notant que cette session a été marquée par la signature de dix conventions touchant les différents domaines, notamment économique, commercial, social, religieux et culturel.

Les deux parties ont égalent exprimé leur conviction de la nécessité de surmonter les différentes formes de blocage que connaît l’Union du Maghreb arabe (UMA) en vue d'activer ses institutions et appuyer ses structures et relancer l'action maghrébine commune.

Elles ont à cet égard estimé que la réussite d'un groupement économique maghrébin fort ne sera pas une source de force uniquement pour les cinq pays mais également un moteur de développement pour son environnement arabe, africain et euro-méditerranéen.

Les chefs de gouvernement des deux pays ont, par ailleurs, réitéré leur ferme condamnation du terrorisme sous ses différentes formes et manifestations, relevant la nécessité d’intensifier les efforts afin de faire face à ce fléau qui menace la sécurité et la stabilité de la région maghrébine.

Les deux parties ont, en outre, exprimé leur soutien total au peuple palestinien pour le recouvrement de l'ensemble de ses droits politiques légitimes et l'établissement d'un Etat palestinien indépendant sur son sol national avec Al Qods Est comme capitale.