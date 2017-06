Signature d’une convention pour le soutien du RCOZ

Organisée au siège de la province de Khouribga, vendredi dernier, la cérémonie de signature d'un accord de soutien au Rapide Oued-Zem (RCOZ), a été présidée par le gouverneur de la province Abdellatif Chadali, en présence d’Ibrahim Eramadani, directeur du site du Groupe OCP, du président du Club Rapide Oued-Zem, Amine Nouara, des élus, des présidents des services extérieurs, de toutes les composantes de l’équipe et de la presse.

L'accord vise à soutenir l'équipe du RCOZ via une enveloppe de 10 millions de dirhams. Cinq millions de dirhams pour la gestion de l’équipe et cinq millions supplémentaires pour la réhabilitation du stade Municipal de Oued-Zem.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le gouverneur a mis en exergue les bons résultats obtenus par l’équipe qui lui ont permis l’accession en première division, et ce grâce aux efforts du bureau dirigeant, du staff technique, des joueurs, des supporters, des autorités locales et des services sécuritaires. Il a insisté sur la nécessité de doter l’équipe d’une aire de jeu respectant les normes requises permettant à l’équipe dc continuer à briller et à réaliser des exploits. Sachant qu’il y a une possibilité de lui réserver un terrain de cinq hectares à la périphérie d’Oued-Zem, en plus d’une contribution de deux millions de dirhams du conseil provincial et de la subvention de la fédération. A rappeler que le Rapide Oued-Zem, fondé en 1926, est l’un des plus anciens clubs marocains. Il a accédé en seconde division en 2016. L’équipe entrainée par l’ex-Rajaoui Mohamed Bakary, enchaîne les bons résultats depuis des années, ce qui lui a permis de réaliser un exploit historique la saison dernière, à savoir la montée en division d’élite.