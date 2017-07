Signature d'un protocole d’accord entre la CDG et la Caisse des dépôts française visant à consolider leur partenariat

Un nouveau protocole d’accord a été signé, vendredi à Paris, entre le groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse des dépôts française en vue de poursuivre et consolider pour les années 2017-2019 le partenariat historique engagé depuis avril 2001 et constamment renouvelé entre les deux institutions.

Dans le cadre de ce nouveau protocole d’accord, signé par Abdellatif Zaghnoun, directeur général de la CDG et Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des dépôts en France, les deux institutions développeront leurs coopérations en matière de transition énergétique et écologique (mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles d’actifs, analyse et évaluation des risques environnementaux des projets d’investissement) et de développement territorial en appui des collectivités locales, priorités stratégiques des deux groupes, rapporte la MAP. En vertu de ce protocole d’accord, les deux parties approfondiront la mutualisation de leurs expertises techniques sur le modèle prudentiel et sur la gestion des fonds des professions juridiques, et l’élargiront à la sécurité des systèmes informatiques, indique la Caisse des dépôts française dans un communiqué. Ladite Caisse s’engage également à soutenir et accompagner le développement de projets structurants portés par la CDG, ajoute la même source.

Les deux institutions poursuivront leur coordination étroite au sein des plateformes multilatérales auxquelles elles sont membres (Forum des Caisses de dépôt, Club des investisseurs de long terme) pour promouvoir l’investissement de long terme et les projets d’intérêt communs, conclut le communiqué.